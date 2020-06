Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas envoie un message fort à Lewis Hamilton !

Publié le 25 juin 2020 à 21h35 par H.G.

Coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas a confié qu’il considérait que le Britannique partait bien comme le favori de la saison 2020 de Formule 1. Mais ce n’est pas pour autant qu’il compte rester dans son ombre sans rien faire.

Le moment tant attendu par tous les fans de Formule 1 se produira le 5 juillet prochain sur le circuit de Spielberg en Autriche. C’est ce jour là que la compétition reine du sport automobile reprendra enfin ses droits après avoir vu le coup d’envoi de sa saison initialement prévu en mars dernier être décalé par la pandémie de COVID-19. Et cette année encore, Lewis Hamilton s’élancera comme le favori à une victoire finale qui lui permettrait de remporter son septième titre mondial, égalant ainsi le recordman en la matière Michael Schumacher. Mais si on pense directement au pilote britannique de 35 ans lorsqu’on parle de Mercedes, on en oublie trop souvent son coéquipier Valtteri Bottas. Dans l’ombre du Britannique, le pilote finlandais se battra lui-aussi pour un titre mondial cette saison pour sa potentielle dernière saison au sein de l’écurie allemande, son contrat actuel s’achevant en fin d’année. Et s’il concède naturellement que Lewis Hamilton est le grand favori pour un nouveau titre de champion du monde, Valtteri Bottas entend lui-aussi tenter sa chance pour arracher ce titre qu’il convoite tant.

« Depuis tout petit, j’ai eu pour objectif dans ma carrière d’être champion du monde »