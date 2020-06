Formule 1

Formule 1 : Red Bull s’enflamme totalement pour Max Verstappen !

Publié le 27 juin 2020 à 19h35 par H.G.

Alors que la saison 2020 de Formule 1 débutera dans une semaine, le directeur de Red Bull Racing a expliqué que Max Verstappen était plus motivé que jamais pour cette reprise, tout en gardant dans un coin de sa tête son rêve de remporter son premier titre mondial.

Initialement prévu en mars dernier, le coup d’envoi de la saison de Formule 1 a finalement été décalé au 5 juillet prochain. C’est donc en Autriche, sur le Red Bull Ring, que la compétition reine du sport automobile reprendra enfin ses droits dans une semaine. Et si Lewis Hamilton partira une nouvelle fois comme le grand favori au titre mondial, le jeune et fougueux Max Verstappen ne compte pas se laisser faire face à la concurrence du sextuple champion du monde de Mercedes. En effet, le pilote de Red Bull Racing âgé de 22 ans serait plus motivé que jamais à l’approche de la reprise de la compétition à en croire les propos de Christian Horner. Max Verstappen nourrirait en plus le souhait de remporter son premier championnat mondial au volant de sa Red Bull Honda cette année, bien que le chemin sera très long comme le concède le directeur de l’écurie britannique.

« Max vit pour la course et il est capable de battre n’importe qui »