Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton réagit aux propos polémiques d’Ecclestone !

Publié le 27 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Vivement impliqué sur les questions de racisme, Lewis Hamilton est revenu sur les propos polémiques de l’ancien patron de la Formule 1, Bernie Eccleston. Pour le pilote Mercedes, « le temps du changement est venu ».

Lewis Hamilton (35 ans) est toujours fidèle à la lutte contre le racisme. Depuis la lancée du mouvement « Black Lives Matter », le champion britannique de F1 s’est beaucoup démené pour lutter contre les discriminations. Et ces derniers jours, des déclarations ont heurté la sensibilité du pilote Mercedes. L’ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone avait récemment déclaré à CCN : « L es personnes noires étaient parfois plus racistes que les blanches ». Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Hamilton.

« Le temps du changement est venu »