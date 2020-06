Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly ne veut pas penser à son avenir !

Publié le 30 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Pierre Gasly sera au volant d’une AlphaTauri pour cette saison, le pilote français refuse de se projeter sur 2021 et les questions sur son avenir.

Plus que quelques jours avant le départ de la saison de Formule 1. Le 5 juillet prochain, lors du Grand Prix d’Autriche, les pilotes pourront donc à nouveau batailler. La saison 2020 va donc être lancée, mais la saison 2021 se prépare également déjà dans les paddocks. Les premiers mouvements ont eu lieu ces dernières semaines, avec le choix de Ferrari de remplacer Sebastian Vettel par Carlos Sainz Jr. Daniel Ricciardo va lui quitter Renault pour McLaren. Et alors que d’autres mouvements pourraient être à prévoir dans les semaines et mois à venir, Pierre Gasly, pilote AlphaTauri, ne veut pas penser à cela…

« C’est bien trop tôt »