Formule 1 : Une «Mercedes rose» pour Fernando Alonso ? La réponse !

Publié le 29 juin 2020 à 12h35 par A.M.

Proche de Fernando Alonso, Pedro De La Rosa évoque la possibilité de voir son compatriote revenir en Formule 1 au volant d'une Racing Point, qu'il qualifie de « Mercedes rose ».

Les places sont rares en Formule 1 ! Et Fernando Alonso en a conscience. Depuis son départ en 2018, le double champion du monde surveille le marché afin d'espérer qu'un baquet se libère. C'est le cas chez Renault où Daniel Ricciardo, qui rejoindra McLaren en 2021, n'a toujours pas été remplacé. Toutefois, ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué des contacts avec Racing Point, anciennement Force India. Fernando Alonso et Sebastian Vettel seraient d'ailleurs à la lutte pour ce baquet en 2021. Il faut dire que l'écurie a impressionné durant les essais hivernaux au point d'être qualifié de « Mercedes rose ». Et pour cause, motorisé par la marque allemande, Racing Point s'est largement inspiré de la monture de Lewis Hamilton pour réaliser sa monoplace. L'écurie sera d'ailleurs la future équipe Aston Martin avec peut-être Toto Wolff a la tête de ce nouveau projet qui a de quoi séduire. Malgré tout, Lance Stroll, fils du propriétaire de Racing Point, et Sergio Pérez, dont les sponsors ont permis à l'écurie de rester en vie ces dernières saisons, ne seront pas facile à déloger pour ces raisons économiques. Interrogé sur la possibilité de voir Fernando Alonso chez Racing Point, Pedro De La Rosa, ami du double Champion du monde, est dubitatif.

De La Rosa conseille Renault à Alonso