Formule 1

Formule 1 : Vettel prévient ses adversaires pour la reprise !

Publié le 27 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que la reprise se profile pour les écuries de la Formule 1, Sebastian Vettel a tenu à prévenir ses adversaires concernant le début de la saison.

La crise du Covid-19 est désormais derrière, le monde de la Formule 1 se prépare pour la reprise. Première étape, l’Autriche qui va voir les pilotes de la F1 revenir sur les circuits. Une reprise assez spéciale pour les pilotes qui vont enchaîner deux courses en moins d’une semaine dans le même pays (le 5 juillet puis le 12 juillet). Un format inédit pour les écuries qui vont devoir adapter leurs stratégies et leurs plans mais aussi pour les coureurs qui vont être grandement impactés par cette reprise. Interrogé à ce sujet, Sebastian Vettel, dont l'avenir à Ferrari est incertain, a expliqué son ressenti vis-à-vis de ce format inédit et a tenu à prévenir ses concurrents.

« Ce sera une première pour tout le monde »