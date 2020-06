Formule 1

Formule 1 : Cet ancien pilote qui affiche un doute pour le retour Fernando Alonso !

Publié le 21 juin 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 21 juin 2020 à 10h36

Ancien pilote et désormais commentateur des Grands Prix pour Sky Sports, Martin Brundle ne semble pas très emballé à l'idée d'un retour de Fernando Alonso chez Renault.

Un baquet reste à pourvoir chez Renault. En effet, pour 2021, l'écurie française n'a toujours pas décidé du pilote qui épaulerait Esteban Ocon afin de remplacer Daniel Ricciardo qui rejoindra McLaren à l'issue de la saison 2020 qui débutera officiellement le 5 juillet. Plusieurs noms circulent, mais c'est surtout celui de Fernando Alonso qui fait le plus parler. Un retour du pilote espagnol au sein de l'écurie qui lui a permis de gagner ses deux titres mondiaux est effectivement dans les tuyaux. Mais cette piste ne semble pas grandement convaincre Martin Brundle.

«On sait qu’Alonso n’est pas toujours facile à gérer, sont-ils prêts pour ça ?»