Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Ricciardo sur la reprise de la saison...

Publié le 26 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que les essais libres du Grand Prix d’Autriche auront lieu dans une semaine, Daniel Ricciardo a évoqué son état d’esprit après cette longue période d’arrêt.

En temps normal, le Grand Prix d'Autriche aurait été la 11 ème course disputée cette année en Formule 1. Mais la crise sanitaire a profondément impacté le calendrier. Le coup d’envoi de cette saison 2020 devait être donné en mars à l’occasion du Grand Prix d’Australie, mais aura finalement lieu le 5 juillet en Autriche. Une course qui se déroulera à huis clos. Alors que les essais libres auront lieu dans une semaine, Daniel Ricciardo s’est prononcé sur la reprise et cette longue période sans piloter.

« Même les autres pilotes me manquent »