Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel sort du silence pour son avenir !

Publié le 2 juillet 2020 à 19h35 par A.M.

Sans volant pour 2021, Sebastian Vettel, qui quittera Ferrari à l'issue de la saison, se prononce sur son avenir et assure qu'il se voit toujours en Formule 1

Alors que la saison de Formule 1 va enfin reprendre, l'avenir de Sebastian Vettel risque de tenir en haleine une bonne partie des fans de F1. Et pour cause, Ferrari a d'ores et déjà annoncé que le quadruple Champion du monde ne serait pas prolongé et sera remplacé par Carlos Sainz la saison prochaine. Par conséquent, l'Allemand va devoir trouvé un nouveau baquet, mais les places sont chères en Formule 1. Renault dispose d'un volant puisque Daniel Ricciardo n'a pas encore été remplacé, tandis qu'une porte pourrait s'ouvrir chez Mercedes où les contrats de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton prennent fin à l'issue de la saison. Présent en Autriche pour la reprise de la saison, Sebastian Vettel a d'ailleurs fait le point sur son avenir.

«Je suis motivé et je veux réussir encore plus»