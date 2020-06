Formule 1

Formule 1 : Un retour de Sebastian Vettel ? La réponse de Red Bull !

Publié le 30 juin 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel ne sera pas conservé par Ferrari en 2021, Helmut Marko s’est prononcé sur un retour de l’Allemand chez Red Bull.

Sebastian Vettel est d’ores et déjà fixé concernant son avenir chez Ferrari. Alors que l’Allemand arrive en fin de contrat, il ne sera pas prolongé. Dernièrement, la Scuderia a officialisé cette décision, annonçant même que Carlos Sainz Jr serait le prochain coéquipier de Charles Leclerc. Une page se tourne pour le quadruple champion du monde. Alors que Vettel va donc disputer ses derniers Grands Prix au volant d’une Ferrari en 2020, tout le monde s’interroge sur son avenir. Quelle écurie l’accueillera ? Prendra-t-il une année sabbatique ? Toto Wolff avait dernièrement laissé la porte ouverte à l’Allemand chez Mercedes, et Helmut Marko en a fait de même chez Red Bull, qui compte pourtant sur Max Verstappen et Alex Albon.

« Les choses peuvent toujours changer