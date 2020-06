Formule 1

Formule 1 : Une victoire en Autriche ? La réponse de Charles Leclerc !

Publié le 30 juin 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que 2 Grands Prix se disputeront en Autriche en deux semaines, Charles Leclerc ne se fait pas beaucoup d’illusions concernant les chances de Ferrari.

Ça y est, la saison de Formule 1 va enfin débuter. Alors que le coup d’envoi devait être donné le 15 mars dernier en Australie, le coronavirus a totalement chamboulé le calendrier. C’est finalement en Autriche que les pilotes lanceront donc cet exercice 2020 le 5 juillet, avant de remettre ça, toujours en Autriche, le 12 juillet. Quelle écurie arrivera donc à tirer son épingle du jeu pour cette reprise ? Du côté de Ferrari, Charles Leclerc ne semble pas partir avec de grandes ambitions pour ces deux Grands Prix de reprise en Autriche.

« Ce sera difficile pour nous »