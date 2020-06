Formule 1

Formule 1 : Ricciardo se prononce sur le retour à la compétition !

Publié le 29 juin 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 29 juin 2020 à 21h36

En l’absence de compétition Daniel Ricciardo a confié son impatience quant à la reprise de la saison.

Comme pour de nombreux sports, la Formule 1 s’est arrêtée nette avec la pandémie du Covid-19. Privés de circuit, les pilotes cherchent à combler le manque de compétition comme ils peuvent mais certains commencent à trouver le temps long. C’est notamment le cas de Daniel Ricciardo. Le pilote australien qui a déjà eu un semblant de reprise avec les tests privés effectués par l’équipe Renault sur la piste de Spielberg en Autriche la semaine dernière est pressé de retrouver la compétition comme il le déclare dans des propos relayés par Actu F1 .

« Je suis impatient d’y être »