Formule 1

Formule 1 : Le nouveau grand projet de Lewis Hamilton !

Publié le 28 juin 2020 à 10h35 par A.M.

Très engagé en ce qui concerne la diversité en Formule 1, Lewis Hamilton s'est positionné en faveur d'un Grand Prix en Afrique.

Depuis quelques semaines, Lewis Hamilton est très engagé sur plusieurs sujets sociétaux très importants. Réputé pour son implication dans le domaine écologique, le septuple Champion du monde de Formule 1 se bat notamment pour la diversité dans son sport et a plusieurs fois pris position dans la lutte contre le racisme, surtout depuis le décès de George Floyd aux Etats-Unis. Interrogé par les fans de F1 sur sa destination privilégiée pour un futur Grand Prix, Lewis Hamilton n'hésite donc pas une seconde et évoque l'Afrique, continent sur lequel le paddock n'est pas retourné depuis 1993 et le Grand Prix d’Afrique du Sud à Kyalami.

Hamilton veut un Grand Prix en Afrique