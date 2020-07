Formule 1

Formule 1 : Interrogé sur Hamilton, Ocon s’enflamme pour Ricciardo…

Publié le 3 juillet 2020 à 15h35 par T.M.

En quittant Mercedes, Esteban Ocon a donc vu la possibilité de faire équipe avec Lewis Hamilton. Pour autant, le Français se réjouit de rouler avec Daniel Ricciardo chez Renault.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Esteban Ocon. Après avoir rongé son frein la saison dernière en tant que 3ème pilote chez Mercedes, le Français a retrouvé les lumières en filant chez Renault. A 23 ans, il va donc pouvoir montrer à nouveau de quoi il est capable et cela commencera dès ce dimanche avec le Grand Prix d’Autriche. L’occasion pour Ocon de se mesurer à nouveau aux meilleurs pilotes ainsi qu’à son coéquipier, Daniel Ricciardo. D’ailleurs, pour le pilote tricolore, il n’y a pas de différence entre être le coéquipier de l’Australien et celui de Lewis Hamilton chez Mercedes.

« Je suis avec l’un des meilleurs du plateau »