Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Renault pour la succession de Ricciardo !

Publié le 1 juillet 2020 à 20h35 par A.M.

Toujours en quête d'un nouveau pilote pour succéder à Daniel Ricciardo, Renault se place clairement pour Valtteri Bottas et Sebastian Vettel.

C'est l'un des gros baquets encore libre pour 2021. Contrairement à Ferrari et McLaren, Renault a refusé d'agir dans la précipitation pour remplacer Daniel Ricciardo qui prendra le baquet de Carlos Sainz chez McLaren. Toutefois, plusieurs noms circulent ces dernières semaines. En quête d'un pilote expérimenté pour épauler Esteban Ocon, l'écurie française pourrait miser sur un retour de Fernando Alonso. Les autres options se nomment Sebastian Vettel, qui ne poursuivra pas l'aventure chez Ferrari la saison prochaine, et Valtteri Bottas dont le contrat chez Mercedes prend fin à l'issue de l'année. Dans les colonnes de L'Equipe , Cyril Abiteboul évoque d'ailleurs la possibilité d'attirer l'un de ces deux pilotes.

Renault considère les options Bottas et Vettel