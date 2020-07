Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon revient sur son départ de Mercedes !

Publié le 3 juillet 2020 à 9h35 par T.M.

Après avoir passé la saison dernière en tant que 3ème pilote chez Mercedes, Esteban Ocon a retrouvé les premiers plans en s’engageant chez Renault. Un départ sur lequel est revenu le pilote français.

Ça y est, Esteban Ocon va enfin pouvoir faire ses grands débuts avec Renault. Ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, le Français aura donc l'occasion défendre pour la première fois ses nouvelles couleurs. La fin d’une longue attente pour l’ancien pilote Mercedes. En effet, outre la pause causée par le coronavirus, Ocon n’avait pas piloté la saison passée, se contentant d’un rôle de 3ème pilote chez Mercedes. Finalement, il est donc sorti de l’ombre en quittant l’écurie de Toto Wolff, qui a préféré continuer avec Valtteri Bottas, pour rejoindre Renault. Et le pilote de 23 ans n’a aucun regret à ce sujet…

« Mercedes m’avait assuré que je roulerai en 2020 »