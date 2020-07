Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche ses objectifs pour cette saison 2020 !

Publié le 3 juillet 2020 à 17h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 débutera ce dimanche avec le Grand Prix d’Autriche, Esteban Ocon a affiché ses objectifs pour sa première saison chez Renault.

L’attente est désormais terminée pour Esteban Ocon. Après un an en tant que 3ème pilote chez Mercedes et le début de saison retardé par le coronavirus, le Français peut enfin prendre le volant de sa Renault. A 23 ans, il a donc retrouvé une place sur la grille de départ et aux côtés de Daniel Ricciardo au sein de l’écurie française. Reste maintenant à prouver qu’il est toujours en forme sur la piste. Pour cela, Ocon pourra donner des premiers éléments de réponse ce week-end en Autriche. Arrivera-t-il à décrocher un podium pour son grand retour en Formule 1 ? Cela est en tout son objectif cette saison.

« Essayer de m’approcher du podium »