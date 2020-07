Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche sa déception pour son grand retour...

Publié le 5 juillet 2020 à 14h35 par A.M.

Seulement quatorzième sur la grille de départ du premier Grand Prix de la saison, Esteban Ocon reconnait qu'il espérait mieux pour son grand retour en Formule 1.

Cela faisait un an et demi qu'il attendait ça. Après une saison passé dans la peau du pilote essayeur chez Mercedes, Esteban Ocon a effectivement retrouvé un baquet pour cette saison. Désormais pilote Renault, le Français disputait donc sa première séance de qualifications en Autriche samedi pour le premier Grand Prix de 2020. Et alors que Daniel Ricciardo s'est hissé en Q1, Esteban Ocon a dû se contenter du 14e chrono... Un résultat décevant pour le Français qui espère faire mieux en course.

«Ce n’est pas le retour qu’on avait espéré»