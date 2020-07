Formule 1

Formule 1 : Black Lives Matter, racisme... Lewis Hamilton revient sur ses propos

Publié le 4 juillet 2020 à 20h35

Alors qu'il avait pointé du doigt les pilotes étant restés silencieux à l'apparition du mouvement Black Lives Matter, Lewis Hamilton est revenu sur ses propos à la veille du Grand Prix d'Autriche.

Alors que la saison de Formule 1 démarrera enfin ce dimanche en Autriche, Lewis Hamilton s'est montré actif sur les réseaux sociaux durant les premiers mois de l'année 2020. Le Britannique est notamment sorti du silence pour rendre hommage à George Floyd, devenu un symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. Cependant, Lewis Hamilton avait également pointé du doigt les acteurs de la F1 qui étaient restés silencieux au début du mouvement. « Je vois ceux d’entre vous qui restent silencieux, certains sont parmi les plus grandes stars et pourtant, vous restez silencieux au milieu de cette injustice. Aucun signe de quiconque dans mon industrie, qui est évidemment un sport dominé par les blancs. J’y suis une des seules personnes de couleur et pourtant, je suis seul. Je pensais que maintenant, vous auriez vu pourquoi ces choses se produisent et que vous auriez dit quelque chose, mais vous ne pouvez pas vous tenir à nos côtés. Sachez que je sais qui vous êtes et que je vous vois », avait-il notamment lâché.

« J'ai reconnu auprès des pilotes qu’il y avait eu une interprétation d’un message que j’ai posté »