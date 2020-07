Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Grosjean sur le salaire de Lewis Hamilton !

Publié le 4 juillet 2020 à 12h35 par T.M.

Président de l’association des pilotes de Formule 1, Romain Grosjean s’est penché sur la question des salaires, prenant notamment l’exemple de Lewis Hamilton.

Sextuple champion du monde et visage de la Formule 1 actuelle, Lewis Hamilton gagne des millions au volant de sa Mercedes. Un salaire qui pourrait encore augmenter puisque le Britannique discute actuellement d’une prolongation de contrat. Une rémunération XXL qui ne manque pas d’indigner Romain Grosjean, pilote Haas, mais aussi président du GPDA, l’association des pilotes de Formule 1. Evoquant la question des salaires en général dans le monde automobile, le Français a notamment souligné l’écart entre ce que peut gagner Hamilton et d’autres qui font exactement la même chose.

« Je trouve inadmissible »