Formule 1

Formule 1 : Ferrari répond à Sebastian Vettel pour son départ !

Publié le 4 juillet 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que Ferrari a fait le choix de ne pas continuer avec Sebastian Vettel en 2021, Mattia Binotto a tenu à revenir sur les derniers propos du pilote allemand.

Sebastian Vettel semble l’avoir mauvaise en ce qui concerne son départ de Ferrari. D’ailleurs, le pilote allemand n’a pas hésité à balancer au sujet de la Scuderia. Concernant les dessous de son départ, le quadruple champion du monde a fait de grosses révélations, assurant notamment : « Le fait est qu’il n’y a jamais eu de négociations, encore moins d’offre. Pourtant, quelques mois plus tôt, la volonté commune de continuer ensemble paraissait claire ». Une sortie tonitruante de Vettel qui n’a pas manqué de faire réagir Ferrari et son patron, Mattia Binotto.

« La situation a totalement changé »