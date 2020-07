Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas savoure sa première victoire de la saison !

Publié le 5 juillet 2020 à 20h35 par H.G.

Arrivé en première position ce dimanche lors du premier Grand Prix d’Autriche, Valtteri Bottas n’a pas caché sa joie après cette première victoire de la saison pour lui et Mercedes.

Enfin ! Après près de quatre mois d’attente en raison de la pandémie de COVID-19, la saison de Formule 1 a enfin pu débuter ce dimanche sur le Red Bull Ring en Autriche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette première course a été riche en rebondissements. Entre l’abandon précoce de Max Verstappen, trois voitures de sécurité déployées, des soucis techniques sur les voitures ou encore l’erreur de Lewis Hamilton lui ayant couté le podium, ce premier Grand Prix d’Autriche fut grandement animé. Et à l’arrivée, c’est Valtteri Bottas qui en est ressorti vainqueur après avoir débuté la course en pole position. Et interrogé après cette victoire, le pilote finlandais de Mercedes n’a pas caché toute sa satisfaction d’avoir réussi à décrocher sa première victoire de l’année dans ce contexte délicat.

« C’est un très bon départ pour moi cette saison »