Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean affiche sa joie après la reprise !

Publié le 4 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Après la reprise des courses lors des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche, le pilote français Romain Grosjean a exprimé sa joie de retrouver les circuits.

À l’image de tous les autres sports, la saison de Formule 1 a été interrompue il y a plusieurs mois à cause de la pandémie du Covid-19. Mais la saison reprendra ce dimanche, avec le Grand Prix d’Autriche. Les tours de qualification ont eu lieu, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton débuteront respectivement en première et en deuxième position sur le Circuit de Spielberg. Un retour à la compétition qui ravit plusieurs pilotes, à l’image de Charles Leclerc. De son côté, Romain Grosjean, qui a terminé 15ème lors des qualifications, a tiré son bilan de ce retour sur les circuits à l’issue des tours de qualifications.

« C’était génial de remonter à bord »