Formule 1

Formule 1 : Renault aurait bouclé le retour de Fernando Alonso !

Publié le 7 juillet 2020 à 19h35 par T.M.

Avec le départ de Daniel Ricciardo en 2021, Renault doit trouver un coéquipier pour Esteban Ocon. Et visiblement, le retour de Fernando Alonso serait en passe de devenir réalité.

Dans les paddocks, on a déjà commencé à préparer la saison 2021. Le jeu des chaises musicales a ainsi vu Carlos Sainz Jr s’engager avec Ferrari. Chez McLaren, c’est Daniel Ricciardo qui viendra remplacer l’Espagnol. Avec ce départ de l’Australien, cela laisse donc un baquet vide chez Renault. Ces dernières semaines, la question était donc de savoir qui deviendrait le coéquipier d’Esteban Ocon au sein de l’écurie française. Un feuilleton qui a fait rêver certains fans d’un possible retour de Fernando Alonso, lui qui a quitté le monde de la Formule 1 il y a 2 ans. Au fil des jours, l’arrivée du double champion du monde s’est précisée et cela serait en passe de devenir concret.

Un retour d’Alonso acté ?