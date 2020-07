Formule 1

Formule 1 : Cette nouvelle confirmation pour le grand retour d'Alonso !

Publié le 7 juillet 2020 à 12h35 par A.M.

En Espagne, cela ne fait plus aucun doute, Fernando Alonso sera bien de retour chez Renault la saison prochaine. Une annonce pourrait même être faite dès mercredi.

Plus le temps passe, plus le retour de Fernando Alonso semble se confirmer. En quête d'un nouveau pilote pour remplacer Daniel Ricciardo en 2021, Renault souhait attirer un pilote expérimenté afin d'épauler Esteban Ocon et ainsi réaliser du mieux possible la transition vers 2022 et le changement de réglementation. Dans cette optique, Cyril Abiteboul, président de l'écurie française, a récemment annoncé que Valtteri Bottas, Sebastian Vettel et Fernando Alonso étaient sur sa short-list. Le Finlandais n'a toujours pas prolongé son contrat chez Mercedes qui prend fin à l'issue de la saison, tandis que le deux Champions du monde seront libres en 2021. Mais la tendance semble clairement pencher vers l'Espagnol.

Alonso annoncé mercredi par Renault ?

En effet, il y a quelques jours, La Cadena SER annonçait que tout était bouclé pour le retour de Fernando Alonso chez Renault, l'écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Et la tendance semble se confirmer. D'après les informations de Noemí de Miguel, « Renault fera une annonce officielle mercredi . » La journaliste de Movistar , chaîne qui diffuse les Grands Prix en Espagne, va encore plus loin et assure que « Cyril Abiteboul a annoncé aux mécaniciens qui sont là depuis plus de 15 ans qu’ils avaient déjà travaillé avec le nouveau pilote de la marque . » Cela ne laisse plus beaucoup de place aux doutes. Pilote Renault entre 2003 et 2006 puis entre 2008 et 2009, Fernando Alonso a côtoyé des mécaniciens toujours présents au sein de l'écurie. L'Espagnol pourrait donc revenir pour boucler la boucle.