Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso aurait bouclé son grand retour !

Publié le 2 juillet 2020 à 21h35 par A.M. mis à jour le 2 juillet 2020 à 21h37

Toujours en quête du remplaçant de Daniel Ricciardo, Renault aurait bouclé le retour de Fernando Alonso à en croire la presse espagnole.

« Il n’y a pas que Fernando sur notre liste, il y a d’autres pilotes (...) L’équipe a besoin d’un pilote expérimenté, capable de porter le projet, et surtout avec une grande motivation (...) On a envie de trouver quelqu’un qui s’engage avec nous sur le long terme. Notre calendrier, c’est ne pas passer après Mercedes mais cela ne veut pas non plus dire que c’est demain ». Il y a quelques jours, Cyril Abiteboul faisait le point sur la succession de Daniel Ricciardo pour 2021 et confirmait que Fernando Alonso faisait partie de ses plans puisque Renault cherche un pilote expérimenté afin d'épauler Esteban Ocon. Et visiblement, le retour du double Champion du monde serait en excellente voie.

Alonso arrive chez Renault