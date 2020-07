Formule 1

Formule 1 : Comment Renault a convaincu Fernando Alonso de faire son grand retour !

Publié le 8 juillet 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 8 juillet 2020 à 9h39

C'est un secret de Polichinelle, Fernando Alonso devrait annoncer ce mercredi son grand retour en Formule 1, chez Renault, l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux. Du haut de ses 39 ans, l'Espagnol se voit offrir un dernier grand défi. Mais pas le plus simple.

C'est le grand jour. C'est ce mercredi que Renault doit annoncer le nom du pilote qui remplacera Daniel Ricciardo en 2021. Et selon toute vraisemblance, il s'agira de Fernando Alonso. La semaine dernière, La Cadena SER était déjà affirmative à ce sujet avant que Noemí de Miguel, journaliste de Movistar , n'en rajoute une couche assurant que « Cyril Abiteboul a annoncé aux mécaniciens qui sont là depuis plus de 15 ans qu’ils avaient déjà travaillé avec le nouveau pilote de la marque . » Mardi soir, la BBC a confirmé la tendance. Fernando Alonso sera bien un pilote Renault la saison prochaine. Du haut de ses 39 ans, l'Espagnol se voit donc offrir l'opportunité de boucler la boucle dans l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, mais ce ne sera pas la même monoplace.

Objectif 2022