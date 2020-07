Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton répond à Valtteri Bottas !

Publié le 7 juillet 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que Valtteri Bottas a assuré qu'il n'avait pas volontairement perdu du temps en fin de course afin de ralentir Lewis Hamilton. Et le Britannique semble croire les explications de son coéquipier.

Seules au monde, les Mercedes n'auront pas réussi le doublé lors du Grand Prix d'Autriche après avoir survolé les qualifications. Et pour cause, Valtteri Bottas, en tête durant toute la course, a ralenti dans les derniers tours, faisant perdre du rythme à Lewis Hamilton, qui cherchait à gagner du temps afin de compenser sa pénalité de cinq secondes reçues à cause de son accrochage avec Alexander Albon. Et alors qu'il était bien parti pour conserver une place sur le podium, le Britannique a finalement glissé à la quatrième place, devancé de deux dixièmes par Lando Norris. Mais Valtteri Bottas assure qu'il n'a pas ralenti volontairement : « J’ai essayé de faire un compromis pour être sûr de finir et de gagner la course, pour ne pas trop prendre de risques. Mais aussi, j’ai essayé d’aller aussi vite que possible dans ces limites. Ce n’est donc pas vraiment ma faute s’il a reçu la pénalité de cinq secondes ».

Hamilton n'en veut pas à Bottas