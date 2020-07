Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule du patron de Mercedes sur Hamilton !

Publié le 6 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Arrivé quatrième au grand prix d’Autriche, Lewis Hamilton n’a pas réussi à grimper sur le podium la faute à une pénalité en fin de course suite à un accrochage. Une sanction que ne digére pas le patron de Mercedes Toto Wolff.

Le retour de la F1 a été riche en rebondissements. Après une longue pause à cause du Covid-19, le GP d’Autriche était attendu par les observateurs de la Formule 1. De multiples abandons, des accrochages, un podium surprenant et surtout des polémiques, les fans de F1 ont été servis. Alors que la Mercedes de Valtteri Bottas s’est imposée sur le circuit, la Mercedes de Lewis Hamilton a fait parler au cours de la course. Pénalisé de 5 secondes en fin de course suite à un accrochage avec la monoplace d’Albon, l’anglais a loupé le podium. Une sanction que n’a pas du tout apprécié le patron de Mercedes , Toto Wolff…

Les cinq secondes étaient dures »