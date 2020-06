Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilon salue l'initiative de Mercedes pour lutter contre le racisme !

Publié le 29 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Suite au décès de George Floyd il y a un mois, Lewis Hamilton, qui s’était déjà indigné de cette affaire, en a remis une couche en évoquant un projet mis en place par Mercedes.

Depuis le 25 mai dernier, les hommages à Georges Floyd sont très nombreux à l’image du mouvement Black Lives Matter. Parmi les personnalités qui avaient spontanément réagi après le drame figure Lewis Hamilton. Le pilote Britannique avait fait part de son indignation après la mort du citoyen afro-américain tué par la police américaine de Minneapolis. Un sujet qu’il a évoqué à nouveau à l’occasion du lancement par Mercedes d’une voiture entièrement noire en guise de lutte contre le racisme.

Hamilton remercie Mercedes