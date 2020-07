Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel se livre sur sa séparation avec Ferrari !

Publié le 7 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il quittera Ferrari à la fin de la saison, Sebastian Vettel est revenu sur la décision étonnante de l’écurie italienne.

La saison de Formule 1 a récemment repris avec le Grand Prix d’Autriche, remporté par Valtteri Bottas. De son côté, le pilote allemand Sebastian Vettel a terminé la course à la dixième place du classement, lui qui arrive à la fin de contrat avec Ferrari. En effet, l’écurie italienne avait annoncé en mai dernier qu’elle ne reconduirait pas l’Allemand à la fin de la saison. Une décision qui a choqué Sebestian Vettel, qui s’est prononcé à ce sujet à Servus TV .

« Cela m’a d’abord surpris »