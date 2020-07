Formule 1

Formule 1 : Une nouvelle porte se ferme pour Sebastian Vettel !

Publié le 9 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Conseiller de l’écurie Red Bull, Helmut Marko s’est prononcé sur une arrivée de Sebastian Vettel. Le dirigeant a fermé la porte à une arrivée du pilote allemand.

L’aventure de Sebastian Vettel chez Ferrari touche à sa fin. La Scuderia a décidé de ne pas prolonger le contrat du pilote allemand qui quittera l’écurie à la fin de la saison et qui sera remplacé par Carlos Sainz Jr. Agé de 33 ans, Sebastian Vettel est à la recherche d’une nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière en Formule 1. Parmi les écuries susceptibles d’accueillir le pilote allemand figure Red Bull, équipe au sein de laquelle Vettel a remporté ses quatre titres de champion du monde ( entre 2010 et 2013). Toutefois, Helmut Marko a exclu une arrivée du pilote à la fin de la saison.

« Pas de place pour Vettel »