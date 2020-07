Formule 1

Formule 1 : Après le retour de Fernando Alonso, quel avenir pour Sebastian Vettel ?

Publié le 9 juillet 2020 à 13h35 par A.M.

L'annonce du retour de Fernando Alonso chez Renault a fait grand bruit, et c'est désormais vers Sebastian Vettel que les regards se tournent. Où va pouvoir rebondir le quadruple Champion du monde ?

Petit à petit la grille de 2021 prend forme. Après le jeu de chaises musicales du mois d'avril qui a vu Ferrari annoncer que Carlos Sainz accompagnerait Charles Leclerc et McLaren nommer Daniel Ricciardo aux côtés de Lando Norris, le reste des écuries commencent également à y voir plus clair. En officialisant le retour de Fernando Alonso, Renault tient également son line-up pour 2021 puisque Esteban Ocon est arrivé cette saison. Une fausse incertitude règne de Mercedes puisque les contrats de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas se terminent à la fin de l'année, mais le duo devrait être reconduit. Racing Point, qui deviendra Aston Martin, va conserver Lance Stroll, le fils du propriétaire, et probablement Sergio Pérez, qui amène de gros sponsors mexicains. Max Verstappen est également engagé sur le long terme chez Red Bull, ce qui laisse peu de places à Sebastian Vettel dont le départ de Ferrari est acté à la fin de la saison. Alfa Romeo pourrait lui offrir un baquet, tout comme Alpha Tauri, ex-Toro Rosso, afin de boucler la boucle. Mais le quadruple Champion du monde acceptera-t-il de rejoindre une écurie de milieu-fin de grille ?

Vers un retour chez Red Bull... en 2022 ?