Formule 1

Formule 1 : Renault dévoile les coulisses du grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 8 juillet 2020 à 15h35 par A.M.

Interrogé sur le retour de Fernando Alonso, qui pilotera une Renault en 2021, Cyril Abiteboul ne cache pas sa joie et révèle que l'Espagnol a toujours suivi de près l'évolution de l'écurie française.

« C'est un choix qui est à la fois émotionnel et rationnel ». Cyril Abiteboul ne s'en cache pas, Renault a en partie fait le choix du cœur en rapatriant Fernando Alonso pour remplacer Daniel Ricciardo. Deux ans après avoir quitté la Formule 1, l'Espagnol va donc faire son grand retour au sein de l'écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres mondiaux. Malgré tout, cette décision a également de quoi intriguer puisque Fernando Alonso aura 39 ans à la fin du mois et n'a plus roulé en F1 depuis 2018. Mais pour Cyril Abiteboul, il n'y a aucun doute, c'était le bon choix. Et le patron de l'écurie français dévoile d'ailleurs les coulisses des discussions.

Entre Renault et Alonso «le contact n'a jamais été rompu»