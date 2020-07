Formule 1

Formule 1 : L'énorme appel du pied de Vettel à Red Bull !

Publié le 10 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 11h39

Alors que les opportunités se font de plus en plus rares pour Sebastian Vettel en Formule 1, l'Allemand ouvre la porte à un retour chez Red Bull.

Le retour de Fernando Alonso chez Renault ferme une nouvelle porte à Sebastian Vettel. A l'issue de la saison, l'Allemand quittera Ferrari et n'a plus beaucoup d'opportunités pour rester en Formule 1. Ferrari, McLaren et donc Renault ont officialisé leur duo de pilotes pour 2021 tandis que Mercedes, qui compte s'appuyer sur Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, a fermé la porte au quadruple Champion du monde. En réalité, la seule option pour rester en haut de grille réside dans le baquet d'Alexander Albon chez Red Bull pour épauler Max Verstappen. Et Sebastian Vettel l'a bien compris.

Vettel drague ouvertement Red Bull