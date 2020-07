Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen admet la supériorité de Mercedes !

Publié le 13 juillet 2020 à 12h35 par H.G.

Alors qu’il n’a rien pu faire face aux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas ce week-end lors du Grand Prix de Styrie, Max Verstappen a tout simplement reconnu la supériorité de l’écurie allemande face à Red Bull Racing.

Max Verstappen s’est bien battu ce dimanche sur le Red Bull Ring, mais le Néerlandais n’a rien pu faire pour empêcher Mercedes de réaliser un doublé et conclure un week-end parfait pour les Flèches d’Argent . Tandis que Lewis Hamilton a caracolé en tête du début à la fin de la course, Valtteri Bottas s’est chargé de dépasser le pilote de Red Bull Racing à la fin du Grand Prix de Styrie pour s’adjuger la deuxième place, laissant donc à Max Verstappen la troisième marche du podium. Avec des pneus abimés et un aileron avant endommagé, le pilote de 22 ans n’a rien pu faire pour contester le rythme de Mercedes et les empêcher de réaliser leur premier doublé de la saison malgré tous ses efforts. C’est pourquoi, au sortir de la course, Max Verstappen a modestement reconnu que Mercedes avait une classe d’écart, preuve à ses yeux que son écurie et lui-même ont encore beaucoup de progrès à faire pour réduire l’écart avec l’équipe allemande.

« Ça m'a choqué »