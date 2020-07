Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon savoure sa nouvelle belle performance avec Renault

Publié le 12 juillet 2020 à 9h35 par H.G.

Après avoir réussi à terminer le premier Grand Prix d’Autriche de la saison en huitième place la semaine dernière, Esteban Ocon s'est idéalement lancé pour la course de ce dimanche puisqu’il la débutera en cinquième position. Et si tout reste évidemment à faire, le Français ne boude pas son plaisir.

Le circuit de Spielberg, appelé Red Bull Ring, semble réussir à Esteban Ocon. La semaine dernière, le pilote de Renault avait débuté la course en 14è position, mais il était malgré tout parvenu à terminer le premier Grand Prix d’Autriche de la saison dans les points en arrivant à la 8è place. Et visiblement, le pilote de 23 ans continue sur sa bonne lancée au regard de son résultat obtenu en qualifications ce samedi sous la pluie autrichienne. Alors que les deux Renault sont parvenues à se hisser en Q3, Esteban Ocon s’est payé le luxe de s’offrir une cinquième position, terminant ainsi devant son coéquipier Daniel Ricciardo, qui débutera le Grand Prix d’Autriche de ce dimanche en huitième position. Et s’il garde les pieds sur terre dans la mesure où tout reste encore à faire ce week-end, celui qui a passé la saison dernière en tant que troisième pilote chez Mercedes n’a pas caché sa satisfaction.

« Il va maintenant falloir concrétiser en course »