Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton est confiant avant le Grand Prix de Styrie !

Publié le 11 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton s’est montré fier de sa pole position lors des qualifications qui se sont déroulées sous une forte pluie ce samedi. Le Britannique a avoué qu’il avait adoré ces conditions.

La saison de Formule 1 a enfin pu démarrer. Après plusieurs mois d’arrêt à cause de l’épidémie de Covid-19, les pilotes de F1 peuvent désormais reprendre du volant sur les circuits. La semaine dernière, tous étaient réunis sur le Grand Prix d’Autriche, remporté par Valtteri Bottas. Désormais, les pilotes se préparent pour le Grand Prix de Styrie. Et c’est Lewis Hamilton qui débutera en pole position ce dimanche après avoir signé le meilleur temps lors des qualifications. Alors que Charles Leclerc était plutôt déçu de sa performance, le Britannique de chez Mercedes s’est félicité de sa prestation…

« Tout s’est bien passé »