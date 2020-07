Formule 1

Formule 1 : Leclerc peste après sa contre-performance !

Publié le 11 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Charles Leclerc, éliminé en Q2 après la séance de qualifications du Grand Prix de Styrie, s’est montré déçu de sa performance et met en cause un «manque de vitesse».

Après plusieurs semaines d'interruption, les pilotes de Formule 1 peuvent enfin reprendre du volant sur les circuits officiels. Après le Grand Prix d’Autriche la semaine dernière, remporté par Valtteri Bottas, les pilotes disputeront le Grand Prix de Styrie. Arrivé deuxième au dernier GP, Charles Leclerc a été éliminé en Q2 après les tours de qualifications qui se sont déroulés sous la pluie. Alors qu’il s’était montré ravi du retour à la compétition il y a quelques jours, le Monégasque a cette fois-ci fait part de sa déception après sa prestation.

« On est trop lents ».