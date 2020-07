Formule 1

Formule 1 : Alain Prost justifie l'arrivée de Fernando Alonso chez Renault !

Publié le 10 juillet 2020 à 16h35 par A.M.

Directeur non exécutif de l'écurie Renault, Alain Prost a justifié l'arrivée de Fernando Alonso pour remplacer Daniel Ricciardo.

C'est donc officiel, Fernando Alonso fera son grand retour chez Renault la saison prochaine afin de remplacer Daniel Ricciardo qui s'est engagé avec McLaren. 15 ans après avoir remporté son premier titre avec l'écurie française, le pilote espagnol tentera de boucler la boucle en beauté. Mais avant d'opter pour Fernando Alonso, Renault avait d'autres options sur le marché comme Sebastian Vettel et Valtteri Bottas. Mais Alain Prost assure que les dirigeants de le marque au losange n'ont pas hésité longtemps.

«Ça a été un choix presque naturel et partagé par tous les gens du groupe»