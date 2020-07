Formule 1

Formule 1 : L'appel du pied de Sebastian Vettel à Red Bull !

Publié le 9 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2020 à 22h38

À la recherche d’une nouvelle équipe pour 2021, Sebastian Vettel a ouvert la porte à un retour chez Red Bull.

Une page va se tourner pour Sebastian Vettel. En effet, le pilote allemand ne prolongera pas son contrat avec Ferrari et quittera l’écurie italienne à la fin de la saison. Il sera d’ailleurs remplacé par Carlos Sainz Jr. Le quadruple champion du monde se cherche donc désormais un nouveau défi pour poursuivre sa carrière. Pourrait-il revenir chez Red Bull ? Helmut Marko, conseiller de l’écurie, a clairement fermé la porte à Vettel. Mais de son côté, l'Allemand se verrait bien retourner chez Red Bull…

« S’ils m’offraient une place, je dirais oui »