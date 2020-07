Formule 1

Formule 1 : Verstappen juge le grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 8 juillet 2020 à 21h35 par T.M.

C’est désormais officiel, Fernando Alonso sera au volant d’une Renault en 2021. Un retour dans les paddocks jugé par Max Verstappen.

Avec le départ de Daniel Ricciardo pour McLaren en 2021, une place était donc libre chez Renault aux côté d’Esteban Ocon. Cela a ainsi éveillé de nombreuses rumeurs et les fans rêvaient notamment d’un grand retour de Fernando Alonso au sein de l’écurie française. Un rêve qui est devenu réalité ce mercredi. En effet, Renault a officialisé le grand retour d’Alonso en 2021. De quoi forcément susciter de nombreuses réactions, y compris dans les paddocks. Et dans des propos rapportés par F1i , Max Verstappen a notamment réagi à cette nouvelle.

« Alonso est un guerrier »