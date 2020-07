Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton affiche son inquiétudes avant les qualifications !

Publié le 11 juillet 2020 à 12h35 par A.M.

Seulement crédité du sixième temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie, Lewis Hamilton ne cache pas son inquiétude concernant le rythme de sa Mercedes.

Classé quatrième du premier Grand Prix de la saison qui a vu Valtteri Bottas s'imposer la semaine dernière, Lewis Hamilton n'a plus de temps à perdre. En effet sur une saison aussi courte, la moindre contre-performance coûtera très chère. C'est la raison pour laquelle le Britannique nourrit de grandes ambitions pour le Grand Prix de Styrie. Mais après une première séance d'essais libres convaincantes, Lewis Hamilton a connu un coup d'arrêt important qu'il n'arrive pas à expliquer lors de la deuxième séance.

Hamilton espère aller plus vite