Formule 1

Formule 1 : Quand Mercedes compare Hamilton à… une licorne !

Publié le 13 juillet 2020 à 10h35 par T.M.

Ce dimanche, Lewis Hamilton s’est donc imposé lors du 2ème Grand Prix de la saison en Autriche. Une performance du Britannique qui n’a pas manqué d’impressionner Toto Wolff, patron de Mercedes.

Après un début de saison compliqué la semaine dernière, Lewis Hamilton s’est bien repris pour ce 2ème Grand Prix en Autriche. Dans sa quête d’un 7ème titre de champion du monde, le pilote Mercedes a encore montré tout son talent en s’imposant facilement après être parti en pole position. Deuxième au championnat du monde, derrière son coéquipier Valtteri Bottas, le Britannique a donc montré qu’il était bien toujours le plus fort. Et bien que Lewis Hamilton multiplie les performances exceptionnelles depuis plusieurs années désormais, Toto Wolff arrive à encore être étonné.

« Comme si je voyais une licorne »