Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton aux anges après sa victoire !

Publié le 12 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après sa victoire au Grand Prix de Styrie, Lewis Hamilton est revenu sur sa première place et a souligné la prestation de Mercedes.

La saison de Formule 1 a repris son cours et les pilotes étaient réunis ce dimanche, sur le Grand Prix de Styrie. Après les tours de qualifications qui s’étaient passés sous des conditions météorologiques délicates la veille de la course, c’est finalement Lewis Hamilton qui a assuré sa pole position et était confiant avant le GP. C’est finalement lui qui a remporté la course, devant son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas. Après sa course, le Britannique a félicité son équipe.

« Je ne peux pas être plus heureux »