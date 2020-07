Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel reçoit un surprenant appel du pied !

Publié le 12 juillet 2020 à 14h35 par H.G.

Alors que Sebastian Vettel quittera Ferrari à l’issue de la saison et qu’il n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute en Formule 1, Günther Steiner s’est dit prêt à accueillir le quadruple champion du monde chez Haas.

Si la compétition de Formule 1 a longtemps été forcée de s’arrêter à cause de la pandémie de COVID-19, beaucoup de choses ont bougé en coulisses pendant la période du confinement. En effet, un véritable jeu de chaises musicales s’est enclenché après que Ferrari ait annoncé que Sebastian Vettel ne se verrait pas offrir de prolongation de son contrat actuel expirant à l’issue de la saison 2020. Dans le même temps, la Scuderia a annoncé son remplaçant en la personne de Carlos Sainz Jr, qui sera remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo, lui-même remplacé chez Renault par Fernando Alonso. De ce fait, il n’y a plus de place en Formule 1 pour le quadruple champion du monde de Ferrari… du moins en apparence. En effet, malgré ses résultats décevants et une VF-20 peu performante, l’écurie Haas s’est déclarée candidate à une arrivée de Sebastian Vettel dans ses rangs par la voix de Günther Steiner, le directeur de l’écurie américaine.

« On peut l’envisager, nous avons une bonne relation »