Formule 1

Formule 1 : L'aveu d'Ocon sur son abandon !

Publié le 12 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Esteban Ocon est revenu sur sa performance lors du Grand Prix de Styrie, après avoir été contraint d’abandonner la course à cause d’un problème de voiture.

Dimanche, les pilotes de Formule 1 étaient réunis pour le Grand Prix de Styrie. Une course marquée par la victoire de Mercedes. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont respectivement terminé sur la première et seconde marche du podium. Autre élément marquant du GP, les deux pilotes Ferrari ont eu un accrochage dès le premier tour, les contraignant à abandonner. Et au 26e tour, c’est le Français Esteban Ocon qui a dû se rendre prématurément. Pour cause, un problème de refroidissement sur sa Renault…

« C’est frustrant de rentrer définitivement au garage »