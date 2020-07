Formule 1

Formule 1 : Le mea-culpa de Leclerc après son accident avec Vettel !

Publié le 12 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Charles Leclerc a tenu à présenter ses excuses après son accrochage avec Sebastian Vettel, qui a obligé les deux pilotes Ferrari à abandonner, lors du Grand Prix de Styrie.

Enfin, après plusieurs mois d’interruption à cause du Covid-19, les pilotes de F1 peuvent reprendre du volant. Pour le deuxième rendez-vous de la saison depuis la reprise, les écuries étaient réunies au Grand Prix de Styrie. C’est finalement Mercedes qui l’a emporté, avec ses pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sur les deux premières marches du podium. Mais un autre évènement a marqué la course : l'accrochage entre les deux pilotes Ferrari dès le premier tour. Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont donc été contraints d’abandonner. Le Monégasque s’est ensuite excusé auprès de son coéquipier…

« J'ai fait le con. (...) J'essaierai de me rattraper la prochaine fois »