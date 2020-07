Formule 1

Formule 1 : Verstappen revient sur les conditions extrêmes des qualifications du GP de Styrie !

Publié le 11 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 11 juillet 2020 à 21h38

Alors qu’il a terminé second des tours de qualifications, Max Verstappen s’est plaint des conditions météorologiques. Le Néerlandais assure tout de même qu’il s’est «bien débrouillé».

La saison de Formule 1 a enfin démarré. La semaine dernière, les pilotes ont retrouvé leurs sensations lors du Grand Prix d’Autriche, remporté par le pilote Mercedes Valtteri Bottas. Et ce samedi, les tours de qualifications pour le prochain GP de Styrie se sont déroulées dans des conditions météorologiques délicates. En effet, une forte pluie a frappé le circuit lors des tours rapides. Et c’est finalement Lewis Hamilton qui a décroché la première place, devant Max Verstappen. Le Néerlandais, qui s’était montré impatient de reprendre la compétition, est revenu sur sa performance et sur les conditions de la course...

« On ne voyait juste rien »