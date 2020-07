Formule 1

Formule 1 : Vettel serait fixé pour son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 15h35 par A.M.

Toujours dans le flou concernant son avenir, Sebastian Vettel commencerait toutefois à y voir plus clair puisque la porte de Racing Point, future Aston Martin, s'ouvrirait pour le quadruple Champion du monde.

« Mon avenir est évidemment très ouvert à ce stade, tout est possible. Si on m’offre le bon matériel, je suis intéressé. Si non, je ne suis pas du genre à rester juste pour faire le nombre ou encaisser un chèque. Cela n’a jamais été mon intention . » Sebastian Vettel s'est montré assez évasif concernant son avenir en Formule 1 alors que Ferrari a d'ores et déjà annoncé son départ à l'issue de la saison. Et pour cause, les places se font rares sur la grille. McLaren (Ricciardo et Norris), Ferrari (Sainz et Leclerc) et désormais Renault (Alonso et Ocon) ont d'ores et déjà leur duo de pilotes pour 2021, tandis que Mercedes devrait prochainement annoncer les prolongations de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. De son côté, Red Bull compte sur Max Verstappen et pourrait être réticent à l'idée de lui mettre Sebastian Vettel dans les pattes. Autrement dit, il n'y a plus que deux options crédibles pour le quadruple Champion du monde : une année sabbatique ou rejoindre Racing Point.

Vettel vers Aston Martin ?